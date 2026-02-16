18:29  16 февраля
16 февраля 2026, 15:28

Взрыв в Киеве: переоборудованный автомобиль для эвакуации раненых использовали для теракта

16 февраля 2026, 15:28
Фото: Национальная полиция
В Киеве задержаны два человека, причастные к подрыву автомобиля в центре столицы. По данным следствия, дельцы действовали под прикрытием "волонтерской помощи" раненым военным

Об этом сообщило Национальная полиция, передает RegioNews.

Отмечается, что 11 февраля в Голосеевском районе взорвался фургон Peugeot Partner, переоборудованный для эвакуации раненых. На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа полиции, взрывотехники, сотрудники СБУ и ГСЧС.

Правоохранители установили двух подозреваемых: 29-летнего киевлянина и 47-летнего иностранца, находившегося в статусе дезертира. Они действовали под видом волонтеров, а фактическая цель – подрыв автомобиля в центре города.

По данным следствия, 41-летний ветеран войны, желая помочь ВСУ, передал псевдоволонтерам $2 300 на приобретение и переоборудование автомобиля. Он нанес медицинские обозначения и обустроил фургон для эвакуации, после чего транспорт был передан основным исполнителям. Они заложили взрывчатку, сработавшую преждевременно. К счастью, никто не пострадал.

Фигуранты были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

В ходе обысков изъяты инструкции по изготовлению взрывчатки, пиротехнические гранаты и другие доказательства. В переписке одного из подозреваемых обнаружены отчеты куратору вражеской спецслужбы о проделанной "работе".

Задержанным объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 258 УК Украины (террористический акт), предусматривающий до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки ФСБ совершить серию терактов на севере Украины. Задержаны двое российских агенток, производивших самодельные бомбы для взрывов в многолюдных местах Киева и Житомира

