18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
UA | RU
UA | RU
16 февраля 2026, 16:29

В Департаменте экономики и инвестиций Киевского горсовета правоохранители ищут и изымают документы

16 февраля 2026, 16:29
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В рамках досудебного расследования в Департаменте экономики и инвестиций проходит выемка документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

Речь идет о документах, которые предоставлялись Государственной аудиторской службе в рамках ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Департамента.

"Работники Департамента действуют в рамках компетенции и содействуют правоохранительным органам в рамках законодательства Украины во время проведения процессуальных действий", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2025 года Центральный офис Госаудитслужбы провел ревизию и по результатам составил требование, в котором говорилось, в частности, об уклонении застройщиками уплаты средств паевой части и инвестиционной деятельности.

Как сообщалось, топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей. Речь идет о Владимире Цыбе.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
расследование КГГА Киев документы
В Киеве более 1500 домов без тепла, часть уже не подключат к концу сезона
16 февраля 2026, 11:55
В Киеве ссора братьев-близнецов завершилась резней: один из них – в больнице
16 февраля 2026, 11:20
В Киеве транспортный коллапс из-за снегопада и скользких дорог
16 февраля 2026, 10:23
Все новости »
16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
16 февраля 2026, 18:29
В Одесской области пограничники спасли примерзлого ко льду лебедя
16 февраля 2026, 18:07
В Тернопольской области осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео
16 февраля 2026, 17:29
В Одесской области 54-летняя женщина зарезала сожителя
16 февраля 2026, 16:59
Нужно ли проходить ВВК в 2026 году, если проходил в 2025 году
16 февраля 2026, 16:07
На Житомирщине с крыши детсада упала глыба снега: травмирован ребенок
16 февраля 2026, 15:49
В Тернополе столкнулись четыре автомобиля
16 февраля 2026, 15:41
Взрыв в Киеве: переоборудованный автомобиль для эвакуации раненых использовали для теракта
16 февраля 2026, 15:28
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
16 февраля 2026, 15:11
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Все публикации »
Владимир Фесенко
Юрий Касьянов
Остап Дроздов
Все блоги »