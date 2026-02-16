В Департаменте экономики и инвестиций Киевского горсовета правоохранители ищут и изымают документы

иллюстративное фото: из открытых источников

В рамках досудебного расследования в Департаменте экономики и инвестиций проходит выемка документов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на официальный портал Киева.

Речь идет о документах, которые предоставлялись Государственной аудиторской службе в рамках ревизии отдельных вопросов финансово-хозяйственной деятельности Департамента.

"Работники Департамента действуют в рамках компетенции и содействуют правоохранительным органам в рамках законодательства Украины во время проведения процессуальных действий", – говорится в сообщении.

Напомним, в конце 2025 года Центральный офис Госаудитслужбы провел ревизию и по результатам составил требование, в котором говорилось, в частности, об уклонении застройщиками уплаты средств паевой части и инвестиционной деятельности.

Как сообщалось, топ-чиновника КГГА подозревают в недекларировании бизнеса за границей. Речь идет о Владимире Цыбе.