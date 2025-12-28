Фото: иллюстративное

Законопроект предусматривает создание территориальных центров комплектования в селах для более эффективной мобилизации населения

Соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте Верховной Рады Украины, передает RegioNews.

Правительство намерено расширить сеть ТЦК и на сельские территории. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде. Его цель – повысить эффективность мобилизационной работы среди населения и обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами на местах.

Согласно данным законопроекта, новые ТЦК будут создаваться в населенных пунктах с небольшим числом жителей. Это позволит государству более системно подходить к планированию ресурсов и привлечению граждан к военным и оборонным нуждам.

Законопроект предусматривает ТЦК в селах

В пояснительной записке отмечается, что расширение сети центров комплектования будет способствовать своевременному обновлению учетных данных, организации учений и информированию граждан о мобилизационных мерах.

Введение ТЦК в селах также предполагает создание условий для удобного доступа жителей к государственным услугам, связанным с мобилизацией и военным учетом. Законопроект сейчас проходит процедуру рассмотрения в парламенте.

