Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на электронную декларацию за прошлый отчетный год Ирины Мудрой.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра задекларировала сбережения на сумму почти $250 000, которые хранит за границей, в Тель-Авиве. Кроме денежных активов, в ее электронной декларации отмечены украшения брендов Graff и Cartier, среди которых браслет из золота и ювелирные изделия с бриллиантами.

В прошлом году Мудра получила 800 000 гривен официальной заработной платы и дополнительно 60 000 гривен компенсации по государственной программе "Деньги ходят за ребенком". Ее муж задекларировал доход в размере 2,5 млн. гривен. В то же время часть ее расходов на одежду и украшения за полгода оценивается в СМИ более чем в $70 000 (2,9 млн грн).

Согласно сообщениям медиа, Ирина Мудрая рассматривается среди кандидатов на должность министра юстиции Украины. Среди других претендентов называют вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Утко.

