15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
28 декабря 2025, 11:55

Заместитель председателя ОП Ирина Мудра задекларировала 250 тыс долл. сбережений в Тель-Авиве

28 декабря 2025, 11:55
Фото: из открытых источников
Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра задекларировала значительные зарубежные сбережения и драгоценности

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на электронную декларацию за прошлый отчетный год Ирины Мудрой.

Заместитель главы Офиса президента Украины Ирина Мудра задекларировала сбережения на сумму почти $250 000, которые хранит за границей, в Тель-Авиве. Кроме денежных активов, в ее электронной декларации отмечены украшения брендов Graff и Cartier, среди которых браслет из золота и ювелирные изделия с бриллиантами.

В прошлом году Мудра получила 800 000 гривен официальной заработной платы и дополнительно 60 000 гривен компенсации по государственной программе "Деньги ходят за ребенком". Ее муж задекларировал доход в размере 2,5 млн. гривен. В то же время часть ее расходов на одежду и украшения за полгода оценивается в СМИ более чем в $70 000 (2,9 млн грн).

Согласно сообщениям медиа, Ирина Мудрая рассматривается среди кандидатов на должность министра юстиции Украины. Среди других претендентов называют вице-премьер-министра по европейской и евроатлантической интеграции Тараса Утко.

Напомним, старший следователь Нацполиции Одесской области купила квартиру в киевском ЖК бизнес-класса за 100 тысяч долларов, хотя рыночная стоимость такого жилья составляет более 300 тысяч.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
07 августа 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
