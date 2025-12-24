По 15-20 часов без света: будущая зима будет самой тяжелой за все время полномасштабной войны

иллюстративное фото: из открытых источников

Зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Люди могут оставаться по 15-20 часов без электроснабжения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на гендиректора ДТЭК Максима Тимченко.

По его словам, уже сейчас потребители при температуре около нуля остаются без электроэнергии в течение 15-20 часов в некоторых регионах Украины.

Тимченко добавил, что ДТЭК потеряла половину мощностей генерации после ударов России по энергетической инфраструктуре.

Как сообщалось, в среду, 24 декабря, во всех регионах Украины будут использоваться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.