Стало известно, как будут отключать свет на Рождество

иллюстративное фото: из открытых источников

В четверг, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

В ведомстве напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – сообщили в компании.

Также энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо.

Ранее в ДТЭК заявили, что зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Люди могут оставаться до 15-20 часов без электроснабжения.