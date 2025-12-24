Стало известно, как будут отключать свет на Рождество
В четверг, 25 декабря, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей)
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.
В ведомстве напоминают, что причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
"Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе", – сообщили в компании.
Также энергетики призывают потреблять электроэнергию бережливо.
Ранее в ДТЭК заявили, что зима 2025/26 годов будет самой тяжелой за все время полномасштабного вторжения. Люди могут оставаться до 15-20 часов без электроснабжения.
