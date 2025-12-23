Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1420 оккупантов, 8 танков, 20 бронемашин, 23 артиллерийские системы, а также 113 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составили:

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.