23 декабря 2025, 07:19

ВСУ ликвидировали более 1400 оккупантов, уничтожили восемь танков и 23 артсистемы врага

23 декабря 2025, 07:19
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Силы обороны продолжают наносить значительные потери вражеской армии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

За минувшие сутки украинские военные уничтожили 1420 оккупантов, 8 танков, 20 бронемашин, 23 артиллерийские системы, а также 113 единиц автомобильной техники врага.

Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 23.12.25 ориентировочно составили:

Потери россиян 23 декабря 2025 года

Напомним, в ночь на 21 декабря на аэродроме под Липецком были сожжены два российских истребителя Су-30 и Су-27. Спецоперацию ГУР реализовало движение сопротивления, нанеся врагу ущерб на сумму до 100 млн дол.

