Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
Піхотинці Денис «Барс» і Дмитро «К2» повернулися із позиції поблизу міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130-ти днів
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".
За словами піхотинців, найскладнішим виявився перший стрілецький контакт з ворогом.
"Оце найстрашніше було. А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе", – кажуть хлопці.
Загалом на рахунку хлопців семеро ліквідованих окупантів. У мертвих російських солдатів наші захисники забрали радіостанції, і ще два місяці слухали по них всю інформацію про пересування ворога й передавали дані на КСП батальйону.
Бійців вивезли з позиції квардрациклом із причепом. Разом з ними забрали і 23-річного російського полоненого Даніла Сичова з Волгограда.
Як повідомлялось, росіяни окупували Званівку на Донеччині та просунулися поблизу кількох сіл. Про це свідчать дані DeepState за 22 грудня.