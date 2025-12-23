15:59  23 грудня
Вдарять морози до -12: в Україну йде різке похолодання
15:46  23 грудня
Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині
11:49  23 грудня
На Львівщині захворюваність на ГРВІ перевищила епідпоріг на 11%
23 грудня 2025, 15:46

Двоє українських бійців 130 днів утримували позиції на Донеччині

23 грудня 2025, 15:46
фото: 93-тя ОМБр Холодний Яр
Піхотинці Денис «Барс» і Дмитро «К2» повернулися із позиції поблизу міста Костянтинівка, де тримали оборону протягом 130-ти днів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційну сторінка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".

За словами піхотинців, найскладнішим виявився перший стрілецький контакт з ворогом.

"Оце найстрашніше було. А далі вже як по накатаній. Добре, коли стріляєш ти, а не в тебе", – кажуть хлопці.

Загалом на рахунку хлопців семеро ліквідованих окупантів. У мертвих російських солдатів наші захисники забрали радіостанції, і ще два місяці слухали по них всю інформацію про пересування ворога й передавали дані на КСП батальйону.

Бійців вивезли з позиції квардрациклом із причепом. Разом з ними забрали і 23-річного російського полоненого Даніла Сичова з Волгограда.

Як повідомлялось, росіяни окупували Званівку на Донеччині та просунулися поблизу кількох сіл. Про це свідчать дані DeepState за 22 грудня.

війна відео Донецька область Донеччина Сили оборони
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
07 серпня 2025
