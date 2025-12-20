Ночью РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях, во всех регионах применяются графики отключений света

иллюстративное фото: из открытых источников

В ночь с 19 на 20 декабря россияне атаковали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство энергетики.

"В результате атак России на утро есть обесточенные потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях", – отметили в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

В этой связи во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.

Ранее мы сообщали о том, как отключат свет в Украине в субботу, 20 декабря. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.