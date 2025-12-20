13:59  20 декабря
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
12:00  20 декабря
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
UA | RU
UA | RU
20 декабря 2025, 13:07

Ночью РФ атаковала энергетические объекты Украины в четырех областях, во всех регионах применяются графики отключений света

20 декабря 2025, 13:07
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В ночь с 19 на 20 декабря россияне атаковали объекты генерации, распределения и передачи электроэнергии в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Днепропетровской областях

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Министерство энергетики.

"В результате атак России на утро есть обесточенные потребители в Николаевской, Херсонской, Донецкой и Одесской областях", – отметили в ведомстве.

Аварийно-восстановительные работы продолжаются. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех абонентов.

В этой связи во всех регионах Украины сегодня применяются графики почасовых отключений.

Ранее мы сообщали о том, как отключат свет в Украине в субботу, 20 декабря. Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
экономика энергетика атака РФ Минэкоэнерго
Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
20 декабря 2025, 08:34
Украина вынуждена будет платить ЕС 3 млрд евро ежегодных процентов за 90 млрд евро кредита
19 декабря 2025, 22:49
Все новости »
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
Стало известно, во сколько обойдутся выборы в Украине во время войны
20 декабря 2025, 14:23
Россия снова атаковала Одессу, есть попадания в порту
20 декабря 2025, 13:59
РФ атаковала Одесщину новейшими "Шахедами"
20 декабря 2025, 13:25
Президент Польши Навроцкий подарил Зеленскому книгу о Волынской трагедии
20 декабря 2025, 12:53
"Слуги народа" получали конверты с деньгами в офисе известного нардепа, – СМИ
20 декабря 2025, 12:27
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
20 декабря 2025, 12:00
В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы
20 декабря 2025, 10:59
Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море
20 декабря 2025, 10:35
Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все публикации »
Сергей Фурса
Мария Берлинская
Юрий Касьянов
Все блоги »