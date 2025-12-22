В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных

иллюстративное фото: из открытых источников

Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Однако в результате очередной вражеской атаки – есть обесточенные потребители в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – на утро 22 декабря есть обесточивание значительного количества абонентов в Одесской области.

Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

"В результате предыдущих массированных атак на энергосистему – в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения. Время применения вынужденных обесточений по вашему адресу узнайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, в ночь на 22 декабря армия РФ атаковала объекты энергетики в Одесской области. Отмечается, что повреждения на объектах достаточно значительны.