15:19  22 декабря
Завтра в Украине ожидается похолодание и снег
14:29  22 декабря
Пограничники фиксируют очереди на границе из-за рождественско-новогодних праздников
13:29  22 декабря
Во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия взрывов
22 декабря 2025, 13:29

В Укрэнерго рассказали о состоянии энергосистемы после выходных

22 декабря 2025, 13:29
иллюстративное фото: из открытых источников
Потребление электроэнергии соответствует сезонным показателям. Однако в результате очередной вражеской атаки – есть обесточенные потребители в Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укрэнерго.

Ночью враг атаковал энергообъекты в нескольких регионах. В результате – на утро 22 декабря есть обесточивание значительного количества абонентов в Одесской области.

Аварийно-восстановительные работы уже начались. Энергетики делают все возможное, чтобы поскорее вернуть поврежденное оборудование в работу.

"В результате предыдущих массированных атак на энергосистему – в большинстве регионов Украины сегодня применяются меры по ограничению потребления: графики ограничения мощности для промышленных потребителей и бизнеса и почасовые отключения. Время применения вынужденных обесточений по вашему адресу узнайте на официальных страницах оператора системы распределения (облэнерго) в вашем регионе", – добавили в Укрэнерго.

Как сообщалось, в ночь на 22 декабря армия РФ атаковала объекты энергетики в Одесской области. Отмечается, что повреждения на объектах достаточно значительны.

война Укрэнерго экономика энергетика атака графики отключения света
ПВО обезвредила 58 беспилотников, которыми россияне атаковали Украину
22 декабря 2025, 08:54
Зеленский рассказал, сколько дронов и ракет РФ выпустила по Украине за неделю
21 декабря 2025, 15:36
У "Армия+" появились новые функции
22 декабря 2025, 15:35
У супруги генерала СБУ нашли российский паспорт и недвижимость на 55 млн грн
22 декабря 2025, 15:05
В Киевской области загорелся жилой дом: нашли тело женщины
22 декабря 2025, 14:55
В Днепропетровской области десантники помогли музею спасти крест, который простоял 90 лет
22 декабря 2025, 14:54
Мы воюем за людей. Поэтому и должны думать о людях
22 декабря 2025, 14:45
Дикое животное в квартире: в Киеве на Оболони волк покусал женщину
22 декабря 2025, 14:38
Во Львовской области правоохранители разоблачили масштабную схему незаконного оборота контрафактной продукции известных брендов
22 декабря 2025, 14:14
Из-за массированных атак РФ по энергетической инфраструктуре бюджет Украины недополучает значительные средства
22 декабря 2025, 13:59
