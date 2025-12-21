Какая будет погода в первый день недели: прогноз синоптиков на 22 декабря
В понедельник, 22 декабря, в Украине ожидается без осадков, лишь днем на северо-востоке страны местами небольшой дождь и мокрый снег
Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.
В большинстве западных, центральных и южных областях ночью и утром туман.
Ветер: северо-западный, 3-8 м/с. Ночью: от 2° тепла до 3° мороза, днем: 0-5° тепла
На Закарпатье и юге страны: ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.
Киев: без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с, температура ночью около 0°, днем 1-3° тепла.
Напомним, по прогнозам синоптиков, последняя неделя декабря будет по-настоящему зимней. Местами столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза, выпадет снег на Рождество и Новый год.
