14:59  20 декабря
Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год
12:00  20 декабря
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
иллюстративное фото: из открытых источников
Последняя неделя декабря будет по-настоящему зимней. Местами столбики термометров опустятся до 12 градусов мороза, выпадет снег на Рождество и Новый год

Как сообщает RegioNews, о погоде на следующую неделю "Телеграфу" рассказал украинский синоптик Игорь Кибальчич.

Он отметил, что средняя температура воздуха с начала декабря в большинстве регионов Украины превышала климатическую норму на 3-5 градусов, а средние показатели ни в одном регионе (за исключением высокогорной части Карпат) не опустились ниже 0 °С.

Кибальчич объяснил, что синоптические условия в Европе постепенно превращаются в более зимние. Мощный антициклон со Скандинавского полуострова постепенно распространит свое влияние на большую часть Европы и принесет понижение температуры на значительной территории, в том числе и в Украине.

По его словам, начиная с 24 декабря температура воздуха во всех областях снизится до небольших, а местами и умеренных морозов. Что касается снега – слабо выраженные атмосферные фронты будут проходить преимущественно через западные, центральные и юго-западные регионы, там снег может покрыть землю в преддверии похолодания.

Как сообщалось, в выходные, 20 и 21 декабря, в Украине будет облачно, без существенных осадков, но с туманами. Об этом свидетельствует прогноз Наталки Диденко .

