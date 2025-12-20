Зеленский отреагировал на ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения

фото: Офис Президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможные кадровые решения в командовании ПВО в Одесской области

Как сообщает RegioNews, об этом Зеленский заявил во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро общения с представителями медиа в Киеве.

По словам Зеленского, он понимает в деталях, что там происходит в Одесской области.

Президент поставил задачу – обеспечить людей самым необходимым: продуктами, топливом, лекарствами.

"На месте мой заместитель по региональной политике (Виктор – ред.) Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер (Алексей – ред.) Кулеба, отвечающий также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесщины", – отметил Зеленский.

Напомним, россияне уже несколько дней массированно атакуют Одесскую область ракетами и дронами. В частности, РФ атаковала портовую инфраструктуру.