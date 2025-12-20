14:59  20 декабря
Украину засыплет снегом на Рождество и Новый год
12:00  20 декабря
СБУ атаковала российский военный аэродром в Крыму и поразила два самолета Су-27
09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
20 декабря 2025, 16:08

Зеленский отреагировал на ситуацию в Одесской области и намекнул на возможные кадровые решения

20 декабря 2025, 16:08
фото: Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский намекнул на возможные кадровые решения в командовании ПВО в Одесской области

Как сообщает RegioNews, об этом Зеленский заявил во время совместного с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро общения с представителями медиа в Киеве.

По словам Зеленского, он понимает в деталях, что там происходит в Одесской области.

Президент поставил задачу – обеспечить людей самым необходимым: продуктами, топливом, лекарствами.

"На месте мой заместитель по региональной политике (Виктор – ред.) Никита докладывает мне и помогает, на месте должен быть уже вице-премьер (Алексей – ред.) Кулеба, отвечающий также за это направление, и местные власти. Все делают свое дело, разбираемся также с людьми, которые отвечают за ПВО именно Одесщины", – отметил Зеленский.

Напомним, россияне уже несколько дней массированно атакуют Одесскую область ракетами и дронами. В частности, РФ атаковала портовую инфраструктуру.

19 декабря 2025
07 августа 2025
