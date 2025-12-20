Зеленський відреагував на ситуацію на Одещині та натякнув на можливі кадрові рішення

фото: Офіс Президента України

Як повідомляє RegioNews, про це Зеленський заявив під час спільного з прем’єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру спілкування з представниками медіа в Києві.

За словами Зеленського, він розуміє в деталях, що там відбувається в Одеській області.

Наразі президент поставив завдання – забезпечити людей найнеобхіднішим: продуктами, паливом, ліками.

"На місці мій заступник по регіональній політиці (Віктор – ред.) Микита доповідає мені та допомагає, на місці повинен бути вже віцепрем'єр (Олексій – ред.) Кулеба, який відповідає також за цей напрямок, і місцева влада. Всі роблять свою справу, розбираємось також з людьми, які відповідають за ППО саме Одещини", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, росіяни уже декілька днів масовано атакують Одеську область ракетами і дронами. Зокрема РФ атакувала портову інфраструктуру.