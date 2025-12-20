Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину
Восемь человек погибли, еще двадцать семь получили ранения в результате вражеской атаки на Одесщину вечером, 19 декабря
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
Как отмечается, в пятницу вечером россияне нанесли ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района.
Часть пострадавших находилась в автобусе, оказавшемся в эпицентре удара.
На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили.
Все пожары оперативно ликвидированы.
Как сообщалось, вечером 19 декабря РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Перед этим россияне несколько раз атаковали мост вблизи населенного пункта Маяки.
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской областиВсе новости »
20 декабря 2025, 08:34В Украине может возникнуть дефицит топлива из-за российских ударов по мосту в Одесской области
19 декабря 2025, 20:35В Сети показали последствия атаки РФ по мосту в Маяках на трассе Одесса-Рени
19 декабря 2025, 19:34
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
11 декабря 2025
Выборы и война. Зачем Зеленский пообещал Трампу
Президент Украины фактически перечеркнул все требования американского коллеги о выборах, и это хорошо
В США заявили, что Путин намерен захватить всю Украину и часть Европы
20 декабря 2025, 10:59Украинские спецназовцы поразили буровую платформу и военный корабль россиян в Каспийском море
20 декабря 2025, 10:35Россияне ночью атаковали Украину "Искандерами" и дронами
20 декабря 2025, 09:41Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
20 декабря 2025, 09:11Путин по-прежнему хочет, чтобы Украина погибла
20 декабря 2025, 08:49В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
20 декабря 2025, 08:34В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 08:20Силы обороны за сутки уничтожили около 1100 окупантов и четыре десятка артсистем
20 декабря 2025, 08:15Эксперты прогнозируют замедление отгрузки украинской сои
19 декабря 2025, 23:50
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Все блоги »