09:11  20 декабря
Николаевская область частично осталась без света из-за вражеской атаки
08:34  20 декабря
В Кабмине отреагировали на массированные атаки РФ по Одесской области
08:20  20 декабря
В Днепре военный ездил на авто под наркотиками
20 декабря 2025, 08:59

Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину

20 декабря 2025, 08:59
фото: ГСЧС
Восемь человек погибли, еще двадцать семь получили ранения в результате вражеской атаки на Одесщину вечером, 19 декабря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, в пятницу вечером россияне нанесли ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района.

фото: ГСЧС

Часть пострадавших находилась в автобусе, оказавшемся в эпицентре удара.

фото: ГСЧС

На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили.

фото: ГСЧС

Все пожары оперативно ликвидированы.

Как сообщалось, вечером 19 декабря РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Перед этим россияне несколько раз атаковали мост вблизи населенного пункта Маяки.

РФ война ГСЧС Одесская область фото атака
