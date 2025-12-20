Спасатели показали последствия вечерней атаки РФ на Одесщину

фото: ГСЧС

Восемь человек погибли, еще двадцать семь получили ранения в результате вражеской атаки на Одесщину вечером, 19 декабря

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Как отмечается, в пятницу вечером россияне нанесли ракетный удар по объекту портовой инфраструктуры Одесского района.

фото: ГСЧС

Часть пострадавших находилась в автобусе, оказавшемся в эпицентре удара.

фото: ГСЧС

На парковке вспыхнули грузовые автомобили, также получили повреждения легковые автомобили.

фото: ГСЧС

Все пожары оперативно ликвидированы.

Как сообщалось, вечером 19 декабря РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесщины. Перед этим россияне несколько раз атаковали мост вблизи населенного пункта Маяки.