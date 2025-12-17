Фото: ілюстративне

Користування підробленими документами та "шляхами без іспитів" у соцмережах може призвести до кримінальної відповідальності

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Нелегальні послуги з оформлення документів у соцмережах та месенджерах є протиправними. Головний сервісний центр МВС разом із Кіберполіцією застерігають громадян не користуватися пропозиціями "посвідчення без іспитів" або "документи на авто без черг".

Правоохоронці наголошують, що кримінальну відповідальність нестимуть не лише організатори таких схем, а й ті, хто користується підробленими документами. Поліція фіксує онлайн-переписки та платежі, вилучає фальшиві бланки та техніку. Суди вже почали виносити відповідні вироки за порушення закону.

Використання підроблених документів передбачає реальні ризики для громадян. Санкції включають штрафи, конфіскацію майна та навіть позбавлення волі. Поліція радить користуватися виключно легальними сервісами, які надають офіційні центрів МВС.

Фахівці також попереджають, що передача персональних даних незнайомцям або довіра до "альтернативних схем" може призвести до серйозних правових наслідків та фінансових втрат. Єдиний безпечний спосіб оформлення документів – через офіційні сервіси МВС.

Нагадаємо, ДБР у 2024 році викрило масштабну схему продажу водійських посвідчень у Херсонській та Миколаївській областях, яку організував колишній правоохоронець, використавши свої зв'язки для налагодження системи "отримання прав під ключ" без навчання.