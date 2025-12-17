21:44  17 грудня
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
20:47  17 грудня
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
16:14  17 грудня
Слідча поліції купила у Києві нерухомість бізнес-класу за 100 тисяч доларів
UA | RU
UA | RU
17 грудня 2025, 20:27

"Посвідчення без іспитів" через соцмережі: у поліції нагадали про наслідки використання злочинних схем

17 грудня 2025, 20:27
Читайте также на русском языке
Фото: ілюстративне
Читайте также
на русском языке

Користування підробленими документами та "шляхами без іспитів" у соцмережах може призвести до кримінальної відповідальності

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Нелегальні послуги з оформлення документів у соцмережах та месенджерах є протиправними. Головний сервісний центр МВС разом із Кіберполіцією застерігають громадян не користуватися пропозиціями "посвідчення без іспитів" або "документи на авто без черг".

Правоохоронці наголошують, що кримінальну відповідальність нестимуть не лише організатори таких схем, а й ті, хто користується підробленими документами. Поліція фіксує онлайн-переписки та платежі, вилучає фальшиві бланки та техніку. Суди вже почали виносити відповідні вироки за порушення закону.

Використання підроблених документів передбачає реальні ризики для громадян. Санкції включають штрафи, конфіскацію майна та навіть позбавлення волі. Поліція радить користуватися виключно легальними сервісами, які надають офіційні центрів МВС.

Фахівці також попереджають, що передача персональних даних незнайомцям або довіра до "альтернативних схем" може призвести до серйозних правових наслідків та фінансових втрат. Єдиний безпечний спосіб оформлення документів – через офіційні сервіси МВС.

Нагадаємо, ДБР у 2024 році викрило масштабну схему продажу водійських посвідчень у Херсонській та Миколаївській областях, яку організував колишній правоохоронець, використавши свої зв'язки для налагодження системи "отримання прав під ключ" без навчання.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
штраф підробка права сервісний центр водійське посвідчення документи
У листопаді на Тернопільщині виявили 170 нетверезих водіїв
16 грудня 2025, 12:39
У Києві аніматор в поліцейській формі затримав Санту в клубі під час шоу: тепер йому світить штраф 34 000 грн
12 грудня 2025, 20:24
В Україні спростили оформлення ДТП: все через "Дію", без страхової та паперів
11 грудня 2025, 11:57
Всі новини »
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
Графіки на 18 грудня: як відключатимуть світло в Україні у четвер
17 грудня 2025, 21:59
У Дніпрі місцеві жителі перекрили одну із центральних вулиць через відсутність світла
17 грудня 2025, 21:44
Робив це холоднокровно: блогерка Сімбочка розповіла, як її колишній чоловік позбувся тіла дитини після викидня
17 грудня 2025, 21:30
На Волині засудили 44-річного чоловіка до 11 років за вбивство брата і замах на поліцейського
17 грудня 2025, 21:25
На Одещині через вибух бойлера зруйновано житловий будинок: чи є постраждалі
17 грудня 2025, 21:05
Українські військові відбили Куп’янськ: місто під контролем ЗСУ майже на 90%
17 грудня 2025, 20:47
"Все це тебе вбиває": співак Віталій Козловський відверто розповів про залежності
17 грудня 2025, 20:30
Шукав легкі гроші: на Буковині затримали чоловіка, який підпалив машину - авто згоріло вщент
17 грудня 2025, 20:15
Майже 200 тис грн: саме така вартість найдорожчого святкування Нового Року у Буковелі
17 грудня 2025, 20:13
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »