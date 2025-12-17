Україна отримала 70 000 доз вакцини, яка захищає дітей від п'яти інфекцій

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

В Україну надійшли 70 000 доз комбінованої вакцини проти дифтерії, правця, кашлюку, вірусного гепатиту B та гемофільної інфекції (ПЕНТА-Hib) для вакцинації дітей

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Препарат надійшов в Україну завдяки співпраці МОЗ з Глобальним альянсом з вакцин та імунізації (Gavi).

Частину вакцин фінансує Gavi, а їхню закупівлю та доставку забезпечує ЮНІСЕФ. Центр громадського здоров'я координує розподіл вакцин до регіональних центрів контролю та профілактики хвороб.

Наразі вакцини зберігаються на національному складі та найближчим часом будуть доставлені до всіх закладів охорони здоров'я в Україні.

Вакцину вводять дітям у віці 2, 4, 6 та 18 місяців. Усі щеплення за Календарем – безоплатні.

Дифтерія – бактеріальна інфекція, токсин якої може вражати нерви, що контролюють дихальні м'язи, призвести до паралічу та зупинки дихання, уражати серце та нирки.

Правець – небезпечне інфекційне захворювання, що викликає судоми, розриви м’язів і кісток, інфаркт міокарда та навіть кому.

Кашлюк – тривала інфекційна хвороба, особливо небезпечна для немовлят, може спричиняти апное, судоми та ураження мозку.

Вірусний гепатит B – може перейти у хронічну форму, призвести до цирозу та раку печінки.

Гемофільна інфекція (Hib) – була однією з основних причин дитячого менінгіту та пневмонії; вакцинація є єдиним ефективним захистом.

Нагадаємо, раніше до України надійшло 211 800 доз комбінованої вакцини проти кору, епідемічного паротиту та краснухи.

Як відомо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань.