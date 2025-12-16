Графіки на 17 грудня: як відключатимуть світло в Україні у середу

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 17 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Як зазначили у компанії, причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти

"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – додали в Укренерго.

Нагадаємо, за тиждень енергетики повернули світло понад 1 млн родин після обстрілів РФ. Попри це, чимало споживачів досі залишаються без стабільного електропостачання.