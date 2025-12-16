10:40  16 грудня
На Полтавщині Mercedes-Benz на смерть збив чоловіка
07:58  16 грудня
На Одещині дві дитини отруїлися чадним газом через роботу генератора
07:16  16 грудня
Бійка підлітків в Ірпені: поліція відкрила кримінальне провадження
UA | RU
UA | RU
16 грудня 2025, 12:12

Щеплення БЦЖ за світовими стандартами: що зміниться з 2026 року

16 грудня 2025, 12:12
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Одна з ключових змін стосується вакцинації проти туберкульозу: щеплення БЦЖ проводитимуть уже через 24 години після народження дитини, а не на 3-5 добу, як це було раніше.

Як пояснила лікар-фтизіопульмонолог, експертка Національного порталу з імунізації Оксана Молода, така зміна відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я – вакцинувати немовлят від туберкульозу якомога швидше після народження. Це також дозволить зробити щеплення навіть у разі ранньої виписки з пологового будинку.

За її словами, захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно у 50 разів вища, ніж у більшості країн ЄС, а вакцинацію БЦЖ при народженні вже практикують у 79 країнах світу.

Також оновлений календар передбачає можливість проведення БЦЖ без проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя дитини – за умови відсутності контакту з хворими на туберкульоз. Раніше цей термін обмежувався двома місяцями.

Крім того, БЦЖ дозволено вводити одночасно з іншими вакцинами, що спростить графік щеплень у перший рік життя.

Дітям, які не були вакциновані в пологовому будинку, щеплення БЦЖ можна зробити коштом держави до 18 років за наявності негативних результатів відповідних тестів.

Медики наголошують: хоча вакцина не гарантує повного захисту від туберкульозу, вона надійно запобігає смертельним генералізованим формам хвороби, зокрема туберкульозному менінгіту та міліарному туберкульозу.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Україна вакцина ВООЗ діти туберкульоз вакцинація стандарти БЦЖ
На Волині медики витягли зі шлунка 7-річної дівчинки майже 1 кг волосся
15 грудня 2025, 18:07
Всі новини »
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
11 грудня 2025
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Президент України фактично перекреслив усі вимоги американського колеги про вибори, і це добре
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
"Заробили" понад півтора мільйони: на Харківщині псевдоволонтери грабували довірливих пенсіонерів
16 грудня 2025, 13:10
На Харківщині через удар БпЛА спалахнула пожежа в будинку культури
16 грудня 2025, 12:58
Cartier, Hermes і Louis Vuitton: на Львівщині митники зупинили мікроавтобус із брендовими товарами
16 грудня 2025, 12:41
У листопаді на Тернопільщині виявили 170 нетверезих водіїв
16 грудня 2025, 12:39
Через зауваження за грубе спілкування з дівчиною: у Києві чоловік до смерті побив перехожого
16 грудня 2025, 12:35
Україна здатна виграти цю війну
16 грудня 2025, 11:55
Блокування трибуни у ВР переросло в бійку: конфлікт Тарути та Безуглої
16 грудня 2025, 11:52
Віра не дозволяє: на Житомирщині свідок Єгови проігнорував повістку - що вирішив суд
16 грудня 2025, 11:50
Вбивство Андрія Парубія: СБУ знайшла пістолет кілера
16 грудня 2025, 11:29
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Вибори та війна. Навіщо Зеленський пообіцяв Трампу
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Сергій Фурса
Всі блоги »