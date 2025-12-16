Щеплення БЦЖ за світовими стандартами: що зміниться з 2026 року

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

З 1 січня 2026 року в Україні набуває чинності оновлений Національний календар профілактичних щеплень

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Одна з ключових змін стосується вакцинації проти туберкульозу: щеплення БЦЖ проводитимуть уже через 24 години після народження дитини, а не на 3-5 добу, як це було раніше.

Як пояснила лікар-фтизіопульмонолог, експертка Національного порталу з імунізації Оксана Молода, така зміна відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації охорони здоров'я – вакцинувати немовлят від туберкульозу якомога швидше після народження. Це також дозволить зробити щеплення навіть у разі ранньої виписки з пологового будинку.

За її словами, захворюваність на туберкульоз в Україні приблизно у 50 разів вища, ніж у більшості країн ЄС, а вакцинацію БЦЖ при народженні вже практикують у 79 країнах світу.

Також оновлений календар передбачає можливість проведення БЦЖ без проби Манту або квантиферонового тесту до 7 місяців життя дитини – за умови відсутності контакту з хворими на туберкульоз. Раніше цей термін обмежувався двома місяцями.

Крім того, БЦЖ дозволено вводити одночасно з іншими вакцинами, що спростить графік щеплень у перший рік життя.

Дітям, які не були вакциновані в пологовому будинку, щеплення БЦЖ можна зробити коштом держави до 18 років за наявності негативних результатів відповідних тестів.

Медики наголошують: хоча вакцина не гарантує повного захисту від туберкульозу, вона надійно запобігає смертельним генералізованим формам хвороби, зокрема туберкульозному менінгіту та міліарному туберкульозу.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року в Україні набирає чинності оновлений Календар профілактичних щеплень. Тепер обов'язковими будуть щеплення проти 11 інфекційних захворювань.