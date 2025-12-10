Стало відомо, скільки українців вдалося повернути з російської неволі

Фото: Telegram/Дмитро Лубінець

Завдяки спільній роботі державних органів та міжнародних партнерів вдалося повернути 6266 українців, з них 403 – цивільні особи

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, у Офісі омбудсмана відбулося заключне у 2025 році засідання Робочої групи з питань людського виміру. У ньому взяли участь представники 36 держав та п'яти міжнародних організацій. Співголовували засідання Посли Канади та Норвегії, а особливим гостем став колишній військовополонений, який поділився своїм досвідом перебування в російській неволі.

Головною темою зустрічі було повернення українців і українок з російської неволі, зокрема незаконно переміщених і депортованих дітей, цивільних осіб та військовополонених.

Також омбудсман зазначив, що продовжується децентралізація діяльності Офісу, щоб допомога була доступною у кожному регіоні. За сприяння міжнародних партнерів в Україні працюють Центри захисту прав людини та нові регіональні Центри захисту прав дитини, де фахівці допомагають дітям відновлюватися після пережитого.

За даними Лубінця, формування цієї мережі планують завершити у 2026 році.

"Ми мусимо повернути наших громадян додому. Міжнародна підтримка та спільна робота мають у цьому вирішальне значення. У 2026 році ми посилимо тиск на РФ і зосередимося на ще більш конкретних результатах заради наших людей", – наголосив омбудсман.

Нагадаємо, Україна змогла повернути додому 1859 дітей, пошук та повернення яких здійснювався за участі Міжнародної коаліції з 42 країн.

За даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 669 дітей, ще понад дві тисячі зазнали поранень.