09:25  10 грудня
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
08:39  10 грудня
На Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка
08:21  10 грудня
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 09:12

Стало відомо, скільки українців вдалося повернути з російської неволі

10 грудня 2025, 09:12
Фото: Telegram/Дмитро Лубінець
Завдяки спільній роботі державних органів та міжнародних партнерів вдалося повернути 6266 українців, з них 403 – цивільні особи

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає RegioNews.

За його словами, у Офісі омбудсмана відбулося заключне у 2025 році засідання Робочої групи з питань людського виміру. У ньому взяли участь представники 36 держав та п'яти міжнародних організацій. Співголовували засідання Посли Канади та Норвегії, а особливим гостем став колишній військовополонений, який поділився своїм досвідом перебування в російській неволі.

Головною темою зустрічі було повернення українців і українок з російської неволі, зокрема незаконно переміщених і депортованих дітей, цивільних осіб та військовополонених.

Також омбудсман зазначив, що продовжується децентралізація діяльності Офісу, щоб допомога була доступною у кожному регіоні. За сприяння міжнародних партнерів в Україні працюють Центри захисту прав людини та нові регіональні Центри захисту прав дитини, де фахівці допомагають дітям відновлюватися після пережитого.

За даними Лубінця, формування цієї мережі планують завершити у 2026 році.

"Ми мусимо повернути наших громадян додому. Міжнародна підтримка та спільна робота мають у цьому вирішальне значення. У 2026 році ми посилимо тиск на РФ і зосередимося на ще більш конкретних результатах заради наших людей", – наголосив омбудсман.

Нагадаємо, Україна змогла повернути додому 1859 дітей, пошук та повернення яких здійснювався за участі Міжнародної коаліції з 42 країн.

За даними ДСНС, з початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила 669 дітей, ще понад дві тисячі зазнали поранень.

На Херсонщині через російські обстріли отримали поранення 9 людей
10 грудня 2025, 08:15
Війська РФ вночі вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: є загиблий та постраждалі
10 грудня 2025, 07:59
Росіяни вночі атакували дронами Чернігівщину: спалахнула пожежа
10 грудня 2025, 07:45
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Сили ППО вночі знешкодили 50 з 80 ворожих дронів: є влучання на 7 локаціях
10 грудня 2025, 09:36
Херсон під обстрілами: рятувальники ліквідували пожежу
10 грудня 2025, 09:27
У Києві знайшли мертвим сина космонавта Каденюка – ЗМІ
10 грудня 2025, 09:25
Росіяни вночі вдарили по об’єкту інфраструктури на Одещині: є руйнування
10 грудня 2025, 09:19
Після рекордних показників СЗЧ статистику закрили
10 грудня 2025, 08:56
Уряд обіцяє скоротити відключення світла для населення: усі деталі
10 грудня 2025, 08:52
На Рівненщині жінку, яка вбила новонароджену дитину, направили на лікування до психлікарні
10 грудня 2025, 08:43
На Дніпропетровщині двоє молодиків увірвалися в квартиру та напали на 60-річного чоловіка
10 грудня 2025, 08:39
Окупанти на Луганщині вербують українських дітей просто зі шкільних парт – ЦПД
10 грудня 2025, 08:21
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
