У вбивстві сина харківського чиновника підозрюють колишнього митника та пасинка посла – ЗМІ

Колаж: ТСН

Підозрюваними у вбивстві сина заступниками мера Харкова Даніла Кузьміна можуть бути колишній одеський митник Олександр Агоєв і пасинок українського посла в Болгарії Богдан Ринжук

Про це пише "Думка" із посиланням на Dетектив-Info, передає RegioNews.

За даними видання, 2 грудня Київський райсуд Одеси застосував тимчасовий арешт на 40 діб щодо двох підозрюваних. Із матеріалів суду стає відомо, що підозрюваних у вбивстві затримали ввечері 29 листопада на "Трасі Здоров'я" в Одесі.

Першим з них виявився 45-річний колишній працівник Одеської митниці ДФС (свого часу обіймав посаду начальника відділу митного оформлення №1 митного поста "Аккерман") Олександр Агоєв. У нього вилучили майже 90 тис. доларів. Агоєв є колишнім працівником правоохоронних органів України, має 2 групу інвалідності, нібито є учасником відсічі агресії РФ.

За даними Dетектив-Info, другим підозрюваним може бути 19-річний Богдан Ринжук – син відомого на Буковині бізнесмена, екс-директора Калинівського ринку Івана Ринжука.

Журналісти зазначають, що на початку 2013 року Ринжуку-старшому оголосили про підозру про причетність до фінансових махінацій на посаді очільника ринку. Наприкінці лютого 2021 року суд виправдав його. Справа стосувалася, серед іншого, зловживань, пов'язаних із діяльністю ТОВ "Джемма", представником якого тривалий час виступала призначена наприкінці 2022 року послом України в Болгарії Олеся Ілащук.

У декларації Ілащук Богдан Ринжук вказаний як її син (вона є його мачухою).

Нагадаємо, у столиці Австрії вночі 26 листопада у районі Донауштадт перехожі виявили спалений автомобіль Mercedes, всередині якого лежало тіло молодого чоловіка. 1 грудня стало відомо, що вбитим у Відні виявився син заступника мера Харкова. Згодом повідомлялося, що підозрюваних затримали в Одесі.