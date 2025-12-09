Скороход после допроса: "Как только НАБУ опубликует реальное видео – дела не будет"

Фото: Суспильное Новости/Дарья Нематиан Золбин

Об этом сообщила корреспондентка "Суспильного", передает RegioNews.

Скороход заявила, что уголовное производство, которое детективы возбудили против нее, является "полной ложью", и утверждает, что обнародованное НАБУ видео якобы смонтировано.

"Я никогда ни у кого ничего не требовала. Я никогда ни у кого не брала никаких денег и никогда никому не давала указаний, чтобы кто-то для меня извлек неправомерную выгоду. Это все полное вранье", – сказала депутат.

В то же время Скороход признала, что на опубликованном НАБУ фрагменте секретной видеозаписи действительно изображена она. Однако заявила, что ролик является "нарезкой", а часть записанных разговоров ей "не понятна".

"Там, где я сижу на диване – это я, и я этого не опровергаю. А все остальное не соответствует действительности. И все видео – нарезка", – подчеркнула она.

На вопрос журналистов относительно содержания снятого разговора Скороход ответила, что попросила НАБУ предоставить ей полную версию записи. По ее словам, в случае публикации всего видеоматериала дело против него "развалится".

"Как только НАБУ опубликует реальное видео – дела не будет", – заявила депутат и добавила, что готова предоставить журналистам материалы производства, если это позволит следствие, – заверила нардепка.

Напомним, Высший антикоррупционный суд вынес решение о мере пресечения для помощника народной депутатки от партии "За майбутнэ" Анны Скороход, установив залог в размере 1,5 миллиона гривен.

Справка: Анна Скороход родилась 14 января 1990 года в городе Вышгород Киевской области. Имеет высшее образование: окончила Киевский национальный университет культуры и искусств (тележурналистика) и Национальная академия внутренних дел (правоведение).

В 2019-м избрана народной депутатом по мажоритарному округу № 93; сначала была в составе фракции Слуга народа, но уже в ноябре того же года ее исключили. С 2020 года - член депутатской группы "За майбутнє".

Неоднократно попадала в скандалы: кроме политических споров ее фамилия фигурировала в расследованиях, а также известно, что во время войны она приобрела квартиру в Киеве.

Что известно о деле

5 декабря представители НАБУ и СБУ провели обыск в квартире Анны Скороход и объявили ей подозрение в вымогательстве взятки в составе группы лиц. По данным следствия, депутат якобы организовала деятельность преступной группировки, которая предложила бизнесмену за 250 тысяч долларов уладить вопрос с СНБО о введении экономических санкций в отношении конкурентной компании.

В качестве доказательства дела НАБУ и САП обнародовали фрагмент скрыто записанного видео, на котором якобы Скороход общается с мужчиной и предлагает ему передать средства, обещая выдать две расписки.

Депутатка отрицает свою причастность и заявляет, что запись сфальсифицирована, на самом деле содержит лишь "вырванные из контекста" фрагменты. Впрочем, деталей о том, что происходило на видео по ее версии, она пока не раскрыла, но пообещала сделать это позже.

Скороход также считает, что дело "сфабриковано для политического давления", целью которого было воспрепятствовать его запланированной на 7 декабря поездке на международные встречи в США.

Журналисты выяснили, что по этому делу есть еще трое подозреваемых, один из которых – заместитель директора благотворительного фонда Osprey Global Solutions Ukraine Андрей С. Он уже задержан.