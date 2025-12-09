Украинские защитники ликвидировали еще 930 российских оккупантов – Генштаб
За прошедшие сутки Силы обороны уничтожили 930 оккупантов, две бронемашины, 27 артиллерийских систем, а также 62 единицы автомобилей и специальной техники
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 09.12.25 ориентировочно составили:
Напомним, дроны бойцов Департамента активных действий ГУР 29 ноября атаковали радары и пусковые установки зенитно-ракетных комплексов оккупантов в Донецкой области.
Ранее украинские пограничники уничтожили редкую машину оккупантов в Донецкой области. Речь идет о ППРУ-1 "Овод".
