Фото: полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель авто Peugeot не справился с управлением и его машину выбросило на встречную полосу. Легковушка врезалась в грузовик Mercedes-Benz Actros с полуприцепом SCHMITZ SKO 24L.

На момент аварии в Peugeot находились четыре пассажира. В результате удара 40-летняя невестка водителя, его 17-летняя внучка и ее товарищ-сверстник от полученных травм погибли. Водитель с сыном получили легкие травмы.

Водителя задержали. Предварительно, 65-летний мужчина был трезв, но у него взяли образцы крови для проверки на содержание алкоголя.

Водителю объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Следствие продолжается.

Напомним, количество погибших в результате ДТП с маршруткой в Бориспольском районе Киевской области увеличилось до двух. Пострадали 16 человек.