Фото: полиция

Происшествие случилось в понедельник, 29 декабря, около 17:00 в городе Васильков Обуховского района

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

В частном доме взорвался баллон. Из-под завалов разрушенного дома соседи вытащили 71-летнего хозяина. Мужчину с ожогами и травмами госпитализировали.

Полицейские установили, что мужчина газовым баллоном разжигал плиту, в результате чего произошел взрыв. Помимо владельца в доме никто не пострадал.

Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента.

Напомним, в Киевской области молодая пара погибла от угарного газа. Предварительно, трагедия произошла из-за использования автономного газового обогревателя в квартире.