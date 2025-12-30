СБУ задержала киевлянина, "засветившего" работу и позиции украинской ПВО

Фото: СБУ

В Киеве задержали местного жителя, который "сливал" в соцсети видео, на которых зафиксирована работа противовоздушной обороны столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Проживая на верхнем этаже многоквартирной высотки, мужчина фиксировал на камеру телефона расположение украинской ПВО, работавшей по российским воздушным целям. Затем он публиковал отснятые файлы в групповом чате в телеграме и на инстаграме-странице своего предприятия с общим количеством более 13 тыс. подписчиков.

Таким образом, враг мог использовать "подсвеченные" геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта.

Во время обысков по месту жительства киевлянина обнаружили смартфон с доказательствами несанкционированной съемки и распространения оборонных ведомостей.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

