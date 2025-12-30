13:04  30 декабря
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
09:44  30 декабря
Пятеро украинцев погибли в ДТП в Польше: все подробности
08:38  30 декабря
Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено
UA | RU
UA | RU
30 декабря 2025, 11:24

СБУ задержала киевлянина, "засветившего" работу и позиции украинской ПВО

30 декабря 2025, 11:24
Читайте також українською мовою
Фото: СБУ
Читайте також
українською мовою

В Киеве задержали местного жителя, который "сливал" в соцсети видео, на которых зафиксирована работа противовоздушной обороны столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Проживая на верхнем этаже многоквартирной высотки, мужчина фиксировал на камеру телефона расположение украинской ПВО, работавшей по российским воздушным целям. Затем он публиковал отснятые файлы в групповом чате в телеграме и на инстаграме-странице своего предприятия с общим количеством более 13 тыс. подписчиков.

Таким образом, враг мог использовать "подсвеченные" геолокации Сил обороны для подготовки новых ударов по Киеву.

Инициированная СБУ экспертиза подтвердила факты незаконной деятельности фигуранта.

Во время обысков по месту жительства киевлянина обнаружили смартфон с доказательствами несанкционированной съемки и распространения оборонных ведомостей.

Фигуранту объявили подозрение по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины (несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ).

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Киеве СБУ разоблачила агента ФСБ, пытавшегося ликвидировать украинского воина в центре города. СБУ задержала киллера "на горячем", когда он достал пистолет и прицелился в военного ГУР в одном из столичных заведений.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
война СБУ Киев обстрелы задержание ПВО блогер
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Мобилизация в 2026 году: кого могут призвать и кто получит бронь
30 декабря 2025, 13:41
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
30 декабря 2025, 13:22
Россия превратила мирный Купянск в руины – фото с фронта
30 декабря 2025, 13:08
2025 год в Украине завершится морозной и снежной погодой
30 декабря 2025, 13:04
На Львовщине пассажирский поезд насмерть сбил женщину
30 декабря 2025, 13:01
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 12:55
Завершение войны в Украине зависит не от желания Трампа и не от доброй воли Зеленского, а от готовности Путина
30 декабря 2025, 12:52
В Житомире 16-летнего юношу ударило током в троллейбусе
30 декабря 2025, 12:45
На Харьковщине два брата работали на россиян: младший был еще школьником
30 декабря 2025, 12:35
ГПСУ рассказала, где украинцы чаще всего пытаются незаконно пересечь границу
30 декабря 2025, 12:35
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Пекар
Алексей Гончаренко
Все блоги »