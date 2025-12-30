13:04  30 декабря
30 декабря 2025, 10:54

Левый берег Киева без света: аварийные отключения – ДТЭК

30 декабря 2025, 10:54
Иллюстративное фото: из открытых источников
Энергетики продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия произошедшего в субботу массированного обстрела 27 декабря

Об этом сообщила пресс-служба ДТЭК, передает RegioNews.

В частности, на левом берегу Киева продолжаются экстренные отключения.

"Спасибо жителям Дарницкого, Днепровского и Деснянского районов за выдержку и поддержку", – подчеркнули в компании.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет по прогнозируемым графикам.

На правом берегу столицы действуют обычные графики отключений.

"Видим очень много фейков в соцсетях и телеграмм-каналах. Пожалуйста, доверяйте только официальным источникам", - добавили в ДТЭК.

Напомним, Россия ночью и утром в субботу, 27 декабря, нанесла массированный удар дронами и ракетами по Киеву и области. В результате атаки погиб мужчина, еще 32 человека пострадали.

