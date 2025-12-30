Иллюстративное фото: pixabay

По состоянию на утро 30 декабря из-за российских атак есть обесточивание в трех областях Украины

Об этом сообщает Минэнерго, передает RegioNews.

Ночью 30 декабря россияне нанесли удары по энергетической инфраструктуре Черниговской области. По состоянию на утро без электроснабжения остаются более 75 тысяч потребителей.

Также полностью или частично обесточены населенные пункты в Харьковской и Сумской областях. Аварийно-восстановительные работы продолжаются.

В Минэнерго отметили, что часть энергообъектов уже неоднократно подвергалась вражеским атакам. Каждое обновление требует значительного времени и ресурсов, ведь уровень повреждений в регионах отличается. Именно из-за масштаба разрушений нет возможности вернуться к графикам почасовых отключений на левобережье Киева, в ряде районов Киевской области и в Одесской области. Энергетики работают круглосуточно, чтобы поскорее ликвидировать последствия атак.

"С начала массированных ракетно-дроновых ударов по энергосистеме энергетики непрерывно восстанавливают поврежденные объекты. Все разрушенные и поврежденные врагом энергообъекты будут восстановлены", – добавили в Минэнерго.

Напомним, в Киеве энергетики продолжают в усиленном режиме ликвидировать последствия массированного обстрела, произошедшего 27 декабря. На левом берегу города продолжаются экстренные отключения.