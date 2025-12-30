09:44  30 декабря
Владимир Фесенко политолог info@regionews.ua
30 декабря 2025, 07:57

Кульминация и кризис переговорного процесса

30 декабря 2025, 07:57
Трамп и Зеленский вышли на переговоры во Флориде с разными целями
Трамп и Зеленский вышли на переговоры во Флориде с разными целями
Фото: Офис Президента
Переговоры между США и Украиной на высшем уровне во Флориде в воскресенье, 28 декабря, и реакция России на это в понедельник, 29 декабря, показала одновременно и кульминацию и кризис переговорного процесса по завершению российско-украинской войны.

Трамп и Зеленский вышли на переговоры во Флориде с разными целями. Внешне это выглядело как финализация согласования совместного американо-украинского мирного плана. Однако, похоже, Президент США хотел привлечь украинского коллегу к односторонним уступкам в сторону России для достижения быстрого мира в Украине. А Зеленский, напротив, стремился убедить Трампа в своей конструктивности и готовности к гибким компромиссам по Донбассу на американских условиях, но так, чтобы и Россия согласилась на компромиссы (перемирие на 60 дней до проведения референдума о рамочном мирном соглашении; обоюдный отвод российских и украинских войск на Донбасс). А если Россия не согласится, то убедить Трампа в том, что именно Россия не хочет прекращения войны в Украине, и нужно давить на Кремль.

Но произошло не так, как предполагалось, и, с другой стороны, уже почти по привычному сценарию. Путин перед встречей Трампа с Зеленским имел телефонный разговор с Президентом США (почти как в октябре), и, похоже, что в очередной раз, ему удалось хотя бы частично зазомбировать Трампа. По всей вероятности, и сейчас в организации телефонного разговора между Трампом и Путиным сработал тандем Стив Виткофф – Кирилл Дмитриев.

Однако Трамп не дожал Зеленского, как хотели в Кремле, хотя и рассыпался в комплиментах Путина. Особенно отвратительно выглядело, как Трамп рассказывал о "щедрости" Путина по отношению к Украине, и как российский диктатор хочет успеха Украине после завершения войны. Мы ежедневно видим и чувствуем "щедрость" Путина в ракетных и дроновых ударах по украинским городам, по мирным людям, по объектам энергетики, в результате чего украинцев лишают отопления и электричества, и все это в морозную зиму.

Российские тараканы в голове Трампа снова праздновали тактическую победу. Однако и полностью в интересах России Трамп не сыграл. На украинские компромиссы Трамп не согласился (хотя они были почти по американскому сценарию), но и Зеленского не прижал к исполнению российских ультиматумов. То есть, по нашей терминологии, и с точки зрения наших интересов, не произошло ни предательства, но и не победы (хотя бы в дипломатическом смысле, и с точки зрения интересов Зеленского). Стало очевидным то, о чем предупреждали многие комментаторы (в том числе и автор этих строк), что переговорный процесс постепенно заходит в тупик.

Однако Кремлю этого было мало. Надо было поднять ставки. И появилась история об атаке украинских беспилотников на резиденцию Путина на Валдае. Не буду оценивать, что там было. Просто отмечу, что атаки украинских беспилотников уже неоднократно были и на Москву, и рядом с тщательно охраняемыми различными путинскими резиденциями. И особенного ажиотажа в России это не вызывало. Но сейчас все было по-другому. Потребовалась конспирологическая и драматическая история о коварных украинцах, агрессивно атакующих путинский "дом" (это по словам Трампа). Хотя на самом деле Путин там бывает не часто.

Очевидно, что "нападение на резиденцию Путина" – это российская информационно-психологическая операция (ИПСО), направленная лично на Президента Трампа и на срыв переговорного процесса по формированию совместного американо-украинского мирного плана. Очень показательно, что РФ сообщила об этой "атаке" с существенной задержкой и только после информации о втором телефонном разговоре между Трампом и Путиным.

Министр иностранных дел РФ С.Лавров уже заявил, что речь идет о существенном изменении переговорной позиции России. Отмечу, что это происходит уже не в первый раз. Как только позиция Трампа по отношению к Путину и России становится мягкой и дружелюбной, сразу Россия ужесточает свои требования и ультиматумы к Украине. Но в Кремле, похоже, тоже были очень обеспокоены тем, что переговорный процесс между Украиной и США продвинулся слишком далеко, поэтому его нужно было сорвать. Именно поэтому и произошла эта российская ИПСО об атаке украинцев на якобы "дом" Путина.

К сожалению, все эти российские обвинения подтвердили предположение, что Россия хочет не прекращения войны, а ее эскалации. Какой-то кризис в переговорном процессе неизбежно должен был произойти. Война продолжается не только на фронте, но и дипломатическом треке и в информационной сфере.

