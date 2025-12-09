08:50  09 грудня
Знайшли непритомною: у Києві затримали чоловіка за підозрою у зґвалтуванні 16-річної дівчини
08:43  09 грудня
У Тернополі на будівництві загинув працівник, впавши з висоти
08:11  09 грудня
Від удару відкинуло на кілька метрів: у Дніпрі авто збило пішохода
09 грудня 2025, 09:29

Через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних

09 грудня 2025, 09:29
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
У додатку Резерв+, який наразі налічує 6 млн користувачів, до державного бюджету вже надійшов 1 млрд гривень штрафів за порушення обліку військовозобов'язаних

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового, передає RegioNews.

За його словами, додаток активно використовується користувачами – близько 3 млн відвідувань на місяць, що робить його одним із найбільш популярних цифрових сервісів, порівняно навіть із платформою "Дія".

Крім того, через Резерв+ автоматично продовжуються відстрочки: наразі 724 тис. відстрочок продовжено автоматично, а 90% відстрочок отримуються через додаток, що дозволяє економити понад 329 млн грн щороку.

Берестовий також анонсував нову функцію Резерв ID, яка відображає фотографію військовозобов’язаного в додатку. Відтепер цей військово-обліковий документ буде обов’язковим для всіх, у єдиному форматі з QR-кодом.

Нагадаємо, популярний застосунок Резерв+ інформуватиме про відправку повістки. Отримувати такі сповіщення можна буде за бажанням, надавши попередню згоду на це.

Україна війна Міноборони бюджет штраф військовозобовʼязані Резерв+
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
