Через Резерв+ бюджет отримав 1 млрд грн штрафів від військовозобов'язаних

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У додатку Резерв+, який наразі налічує 6 млн користувачів, до державного бюджету вже надійшов 1 млрд гривень штрафів за порушення обліку військовозобов'язаних

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" із посиланням на керівника Головного управління інформаційних технологій Міноборони Олега Берестового, передає RegioNews.

За його словами, додаток активно використовується користувачами – близько 3 млн відвідувань на місяць, що робить його одним із найбільш популярних цифрових сервісів, порівняно навіть із платформою "Дія".

Крім того, через Резерв+ автоматично продовжуються відстрочки: наразі 724 тис. відстрочок продовжено автоматично, а 90% відстрочок отримуються через додаток, що дозволяє економити понад 329 млн грн щороку.

Берестовий також анонсував нову функцію Резерв ID, яка відображає фотографію військовозобов’язаного в додатку. Відтепер цей військово-обліковий документ буде обов’язковим для всіх, у єдиному форматі з QR-кодом.

Нагадаємо, популярний застосунок Резерв+ інформуватиме про відправку повістки. Отримувати такі сповіщення можна буде за бажанням, надавши попередню згоду на це.