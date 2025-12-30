Фото: ГСЧС

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.

Частный дом был полностью охвачен огнем. В ходе ликвидации пожара в одной из комнат огнеборцы обнаружили тело 87-летней женщины без признаков жизни.

На месте работали 9 спасателей и 2 единицы техники. Пожар ликвидировали.

Все обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

Напомним, 27 декабря в Полтавской области женщина погибла во время пожара в квартире. Происшествие случилось в городе Карловка.