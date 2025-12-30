Семейный конфликт на Ровенщине закончился смертью: в ход пошло полено

Фото: Национальная полиция

В Ровенской области задержали 41-летнего мужчину, которого подозревают в причинении смертельных телесных повреждений своему родственнику

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Правоохранители установили, что 25 декабря около 19:00 в поселке Смыга по месту жительства 50-летнего мужчины между ним и его родственником возник конфликт на почве бытовых проблем. Во время ссоры младший мужчина нанес потерпевшему не менее пяти ударов руками, ногами и деревянным поленом, после чего покинул квартиру.

Через два дня подозреваемый вернулся в дом и обнаружил хозяина без признаков жизни. Об этом он сообщил в полицию.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть 50-летнего мужчины наступила в результате травматического шока, вызванного множественными переломами ребер и травмой грудной клетки.

Следователи задержали 41-летнего мужчину и сообщили ему о подозрении.

Фигурант находится в изоляторе временного содержания. В соответствии с санкцией статьи ему может грозить от 7 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве владелец квартиры избил насмерть своего гостя. Мужчину задержали, ему объявили подозрение по ч. 1 ст. 115 УК Украины (преднамеренное убийство). За совершенное подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы.