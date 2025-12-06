10:46  06 грудня
07:42  06 грудня
20:53  05 грудня
В Україні створять новий центр для наукового забезпечення Сил підтримки ЗСУ
06 грудня 2025, 10:19

Уночі Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей

06 грудня 2025, 10:19
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Армія РФ вночі атакувала Україну 51 ракетою та 653 БпЛА

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.

Окупанти у ніч проти 6 грудня завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України ударними дронами, ракетами повітряного, морського та наземного базування.

Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей.

Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.

Як повідомлялось, у ніч на 7 грудня армія РФ завдала масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. У багатьох регіонах виникли проблеми із електропостачанням.

Повітряні сили атака РФ війна БПЛА ракета
06 грудня 2025, 07:42
Сирський заявив, що Кремль використовує переговори для захоплення нових територій
05 грудня 2025, 21:14
Росіяни просунулися поблизу трьох населених пунктів у Донецькій області – DeepState
05 грудня 2025, 13:38
04 грудня 2025
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Український кошторис на 2026 рік не нагадує бюджет воюючої країни. Звідки взяти гроші на всі забаганки влади, досі невідомо
01 грудня 2025
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Президент опинився на роздоріжжі, а опозиція – як формальна, так і фактична – має шанс успішно продовжити тиск на Банкову
21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
Корупційний скандал із депутаткою Скороход може бути прелюдією до нової розвінчальної глави про РНБО
06 грудня 2025, 11:48
Росіяни повністю знищили залізничний вокзал у Фастові на Київщині
06 грудня 2025, 10:46
Ворог завдав масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії
06 грудня 2025, 09:50
Укрзалізниця терміново змінює графіки руху потягів через російську атаку
06 грудня 2025, 07:42
На Київщині побили 15-річну дівчинку
05 грудня 2025, 22:30
Сів п'яним за кермо: на Волині водія судили за ДТП, в якому загинув пасажир
05 грудня 2025, 22:10
Убив та закопав на городі: на Житомирщині чоловік жорстоко вбив знайомого
05 грудня 2025, 21:40
Люди не хочуть гинути за Міндіча. Ігнорування причин призведе до ще страшніших наслідків
05 грудня 2025, 21:25
Відключення світла по всій Україні: в Укренерго попередили про обмеження електроенергії на 6 грудня
05 грудня 2025, 21:15
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Держбюджет-2026: для кого він і яку коаліцію створив у Раді
Без Єрмака: що буде із Зеленським та Україною після відставки року
Остап Дроздов
Вадим Денисенко
Аліна Михайлова
