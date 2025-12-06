Уночі Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей
Армія РФ вночі атакувала Україну 51 ракетою та 653 БпЛА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ.
Окупанти у ніч проти 6 грудня завдали комбінованого удару по об'єктах критичної інфраструктури України ударними дронами, ракетами повітряного, морського та наземного базування.
Сили оборони знешкодили 615 із 704 повітряних цілей.
Повітряний напад росіян відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи.
Як повідомлялось, у ніч на 7 грудня армія РФ завдала масованого удару по об'єктах генерації, розподілу та передачі електроенергії. У багатьох регіонах виникли проблеми із електропостачанням.
05 грудня 2025, 13:38
