14:02  22 листопада
На Львівщині без світла залишились понад 150 населених пунктів
10:47  22 листопада
Росіяни вночі атакували Дніпропетровську область ударними дронами
07:56  22 листопада
У Тернополі зростає кількість жертв після ракетного удару
21 листопада 2025, 18:18

Чотири школярі з Дніпропетровщини та Черкащини зірвали плани ФСБ

21 листопада 2025, 18:18
Фото: СБУ
СБУ та Нацполіція відзначили чотирьох підлітків, які відмовилися працювати на ФСБ та повідомили про вербування

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Нагородження відбулося в межах всеукраїнської кампанії "Спали ФСБшника".

Раніше, у травні, СБУ вже відзначала двох неповнолітніх із Кривого Рогу, яких російські спецслужби також намагалися завербувати. Цього разу ФСБ намагалася залучити до диверсій 16-річного мешканця прифронтового Синельникового.

Через соцмережі йому пропонували "швидкий заробіток" в обмін на підпал веж мобільного зв’язку та логістичного складу Сил оборони. Підлітку надсилали детальні інструкції із виготовлення запалювальних сумішей і тиснули психологічно.

Юнак відмовився виконувати вказівки та звернувся до правоохоронців. Ще троє школярів із Черкащини також повідомили про спроби вербування. Російські спецслужбовці намагалися схилити їх до диверсійних дій через соцмережі.

Завдяки своєчасним зверненням підлітків вдалося запобігти злочинам, встановити "кураторів" із ФСБ та заблокувати їхню діяльність.

СБУ закликає громадян і батьків бути пильними та негайно повідомляти про ознаки ворожого впливу на:

Нагадаємо, нещодавно Контррозвідка Служби безпеки затримала 16-річного харків'янина, який співпрацював із російськими спецслужбами та вербував неповнолітніх українців для здійснення терактів

21 листопада 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Американська сторона створила план, який є нежиттєздатним із самого початку, бо не влаштовує обидві сторони конфлікту
11 листопада 2025
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
Україну Міндічгейт не знищить, західну допомогу, скоріш за все, не зупинить, а от для Володимира Зеленського цілком може стати червоним світлом
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
07 серпня 2025
Новий мирний план Трампа: чому він не потрібен ні Україні, ні навіть Росії
Міндічгейт: як він позначиться на війні та чи стане початком кінця для Зеленського
