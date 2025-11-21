Чотири школярі з Дніпропетровщини та Черкащини зірвали плани ФСБ

Фото: СБУ

СБУ та Нацполіція відзначили чотирьох підлітків, які відмовилися працювати на ФСБ та повідомили про вербування

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Нагородження відбулося в межах всеукраїнської кампанії "Спали ФСБшника".

Раніше, у травні, СБУ вже відзначала двох неповнолітніх із Кривого Рогу, яких російські спецслужби також намагалися завербувати. Цього разу ФСБ намагалася залучити до диверсій 16-річного мешканця прифронтового Синельникового.

Через соцмережі йому пропонували "швидкий заробіток" в обмін на підпал веж мобільного зв’язку та логістичного складу Сил оборони. Підлітку надсилали детальні інструкції із виготовлення запалювальних сумішей і тиснули психологічно.

Юнак відмовився виконувати вказівки та звернувся до правоохоронців. Ще троє школярів із Черкащини також повідомили про спроби вербування. Російські спецслужбовці намагалися схилити їх до диверсійних дій через соцмережі.

Завдяки своєчасним зверненням підлітків вдалося запобігти злочинам, встановити "кураторів" із ФСБ та заблокувати їхню діяльність.

СБУ закликає громадян і батьків бути пильними та негайно повідомляти про ознаки ворожого впливу на:

чат-бот "Спали ФСБшника";

гарячу лінію СБУ: 0800 501 482;

поліцію: 102.

Нагадаємо, нещодавно Контррозвідка Служби безпеки затримала 16-річного харків'янина, який співпрацював із російськими спецслужбами та вербував неповнолітніх українців для здійснення терактів