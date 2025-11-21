За дело Шевцовой и Айбокс Банка возьмется Верховный Суд

Фото: khpg.org

Кассационный уголовный суд рассмотрит жалобу Офиса Генпрокурора по закрытию дела БЭБ об отмывании 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк

Об этом пишут "Подробности" со ссылкой на портал "Судебные власти Украины", передает RegioNews.

По делу фигурирует совладелица банка Алена Шевцова и ее сообщницы Зоя Нестеровская и Ирина Цыганок.

Пока материалы дела 752/15954/25 переданы для доклада судьи Натальи Билык.

Речь идет о "мискодинге" в сфере гемблинга – схеме уклонения от уплаты налогов для онлайн-казино. Игроки пополняли свои игровые аккаунты через сеть терминалов iBox, но назначение платежа указывалось фиктивное, например, "коммунальные услуги". Соответственно не начислялись обязательные налоги для игрового бизнеса. Деньги поступали на счета 20 компаний, связанных с Айбокс Банком.

По оценкам БЭБ, по схеме "отмыли" около 5 миллиардов гривен.

Поскольку подозреваемые скрывались за границей, суд разрешил применить процедуру специального досудебного расследования, как по делам Медведчука, Деркача, Грановского и других подозреваемых в коррупции или государственной измене, а также властей страны-агрессора.

Впоследствии судья Голосеевского районного суда г. Киева Вдовиченко, в нарушение подсудности, закрыл дело на подготовительном заседании, а апелляционная инстанция подтвердила это решение. Офис Генерального прокурора обжаловал его в Верховный Суд.

Как известно, тем временем, по данным СМИ, подсанкционная Алена Шевцова , фигурантка дела об отмывании 5 млрд грн, стала совладелицей новых компаний в Британии и Польше.