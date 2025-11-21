15:21  21 листопада
UA | RU
UA | RU
21 листопада 2025, 11:28

За справу Шевцової та Айбокс Банку візьметься Верховний Суд

21 листопада 2025, 11:28
Читайте также на русском языке
Фото: khpg.org
Читайте также
на русском языке

Касаційний кримінальний суд розгляне скаргу Офісу Генпрокурора щодо закриття справи БЕБ про відмивання 5 млрд грн для онлайн-казино через Айбокс Банк

Про це пишуть "Подробиці" із посиланням на портал "Судова влада України", передає RegioNews.

У справі фігурує співвласниця банку Альона Шевцова та її спільниці Зоя Нестеровська й Ірина Циганок.

Наразі матеріали справи 752/15954/25 передано для доповіді судді Наталії Білик.

Йдеться про "міскодинг" у сфері гемблінгу – схему ухилення від сплати податків для онлайн-казино. Гравці поповнювали свої ігрові акаунти через мережу терміналів iBox, але призначення платежу вказувалося фіктивне, наприклад "комунальні послуги". Відповідно, не нараховувалися обов'язкові податки для ігрового бізнесу. Гроші надходили на рахунки 20 компаній, пов'язаних із Айбокс Банком.

За оцінками БЕБ, через схему "відмили" близько 5 мільярдів гривень.

Оскільки підозрювані переховувалися за кордоном, суд дозволив застосувати процедуру спеціального досудового розслідування, як у справах Медведчука, Деркача, Грановського та інших підозрюваних у корупції чи державній зраді, а також щодо представників влади країни-агресора.

Згодом суддя Голосіївського районного суду м. Києва Вдовиченко, порушуючи підсудність, закрив справу на підготовчому засіданні, а апеляційна інстанція підтвердила це рішення. Тож Офіс Генерального прокурора оскаржив його до Верховного Суду.

Як відомо, тим часом, за даними ЗМІ, підсанкційна Альона Шевцова, фігурантка справи про відмивання 5 млрд грн, стала співвласницею нових компаній у Британії та Польщі.

Офіс генпрокурора Україна Верховний суд скарга відмивання грошей Айбокс Банк Шевцова Альона
