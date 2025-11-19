15:15  19 ноября
19 ноября 2025, 19:42

Два месяца под арестом: суд продлил арест депутату "ОПЗЖ" за госизмену

19 ноября 2025, 19:42
Фото: Офис Генерального прокурора
Суд 19 ноября принял решение продлить меру пресечения народному депутату от запрещенной партии "ОПЗЖ" до 17 января 2026 года без возможности внесения залога

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает RegioNews.

Его бывший помощник останется под домашним арестом до 19 января 2026 года. Такое решение было принято по ходатайству прокуроров Офиса Генерального прокурора.

Обвинительный акт в отношении обоих лиц был направлен в суд еще в сентябре 2024 года. Прокуроры обвиняют их в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захват государственной власти. Народному депутату дополнительно инкриминируют государственную измену. Рассмотрение дела продолжается.

По версии следствия, после оккупации Крыма обвиняемые организовали перерегистрацию недвижимости по законодательству РФ, заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили средства в пользу Росгвардии. Кроме того, следствие считает, что депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года уехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора.

По данным следствия, этот бывший чиновник систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины. В свою очередь, суд продление меры пресечения мотивировал необходимостью обеспечить ход следствия и предотвратить возможное влияние подозреваемых на свидетелей и доказательственную базу.

Напомним, что 14 октября Зеленский лишил украинского гражданства главы Одессы Геннадия Труханова , экснардепа от ОПЗЖ Олега Царева и танцовщика балета Сергея Полунина, что стало частью общей политики усиления безопасности и очищения власти в прифронтовых городах.

