Зеленський відвідав Херсон: що сказав президент

Президент Володимир Зеленський 11 листопада приїхав до Херсона у третю річницю звільнення міста від російських окупантів. Під час візиту він подякував військовим і мешканцям за мужність та наголосив на важливості посилення обороноздатності міста

Про це повідомляє пресслужба ОП, передає RegioNews.

"Сьогодні в Херсоні. Уже третя річниця звільнення міста від росіян – окупанти втекли звідси, і ми пам’ятаємо, як сміливість наших людей зробила це, як українські прапори повернулися у місто. Дякую кожному нашому воїну, хто бився заради Херсона, кожному, хто захищає це прекрасне місто зараз – життя наших людей", – сказав президент.

Зеленський провів нараду з представниками сил безпілотних систем та іншими оборонними підрозділами, де визначили заходи для посилення захисту Херсона. За його словами, щомісяця місто зазнає тисячі ударів російських дронів.

"Наші Сили безпілотних систем, "Птахи Мадяра” та інші підрозділи збільшать тут спроможності захисту. Важливо реалізувати все визначене, а уряд допоможе із завданнями щодо захисту доріг та логістики", – додав Зеленський.

Під час візиту президент відвідав херсонську лікарню, що працює в зоні обстрілів, і поспілкувався з лікарями та пацієнтами. Він також заслухав доповідь про будівництво нових медичних об’єктів на Херсонщині, відзначивши, що вже 11 закладів мають підземні лікарні для безпечної роботи персоналу.

Нагадаємо, що російські обстріли Херсона тривають регулярно. 9 листопада армія РФ атакувала Корабельний район міста, є поранені.