МАГАТЕ закликає не атакувати українські АЕС, щоб уникнути ядерної небезпеки

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Хмельницька та Рівненська атомні електростанції в Україні були змушені зменшити виробництво електроенергії через пошкодження електропідстанцій російськими атаками

Про це повідомляє Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) на офіційному сайті, передає RegioNews.

"Незважаючи на відновлення резервного електропостачання на Запорізькій АЕС, події в інших регіонах України підкреслили вкрай нестабільну ситуацію з ядерною безпекою та захистом під час конфлікту. Дві діючі АЕС – Хмельницька та Рівненська – були змушені зменшити виробництво електроенергії після нападу на критично важливу для безпеки підстанцію", – зазначено у заяві МАГАТЕ.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі підкреслив важливість електричних підстанцій для забезпечення ядерної безпеки:

"Їхнє подальше руйнування є серйозним приводом для занепокоєння. Закликаю до максимальної військової стриманості, щоб уникнути аварій із серйозними радіологічними наслідками".

Як відомо, минулого тижня Рівненська АЕС також тимчасово зменшила виробництво через пошкодження іншої підстанції, що ще раз підкреслює важливість стабільної енергетичної інфраструктури для безпечної експлуатації АЕС.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російська армія обстріляла підстанції, що живлять Хмельницьку та Рівненську атомні електростанції. Глава МЗС вимагає терміново скликати Раду МАГАТЕ.