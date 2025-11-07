08:08  07 листопада
Операція "Мігрант": скільки нелегалів виявили по всій Україні

07 листопада 2025, 09:24
Фото: з відкритих джерел
На території України завершилися масштабні заходи Державної міграційної служби під назвою "Мігрант". Вони тривали з 15 вересня по 1 листопада 

Про це повідомила пресслужба ДМСУ, передає RegioNews.

У ході операції було виявлено 635 нелегальних мігрантів. Зокрема:

  • 550 осіб отримали зобов'язання примусово повернутися до країн свого походження,
  • 85 осіб було депортовано,
  • 63 іноземців розміщено в пунктах тимчасового перебування,
  • 941 особі заборонено в’їзд на територію України.

Переважна більшість порушників – громадяни Азербайджану, Молдови, Росії, Узбекистану, Вірменії, Грузії та Колумбії.

Операція проводилася з метою запобігання незаконній міграції та виявлення порушень міграційного законодавства. До її проведення були залучені Держприкордонслужба, Нацполіція, СБУ, ДБР, Держпраці та МОН.

Заходи тривали на всій території України, крім районів бойових дій та тимчасово окупованих територій.

Нагадаємо, в Україні почали працювати трудові мігранти з Бангладеш. За словами експертів, дефіцит робочої сили в Україні стає все більш відчутним, особливо у сферах, де потрібні працівники робітничих спеціальностей.

Раніше стало відомо, що меблеве підприємство, що працює у Тячівській громаді на Закарпатті, веде перемовини з Міністерством закордонних справ про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш.

