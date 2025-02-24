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Украинский совет бизнеса призвал власти пересмотреть программу "Национальный кэшбек", поскольку она исключает предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, что искажает конкуренцию и ограничивает развитие малого бизнеса. Бизнес-сообщество настаивает на изменениях, которые обеспечат равные условия для всех участников рынка

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на соответствующее заявление Совета бизнеса.

"Дискриминация упрощенной системы налогообложения контрпродуктивна и наносит ущерб конкуренции, условиям ведения бизнеса и экономике в целом, а также не способствует социальной справедливости, когда наиболее уязвимая доля предпринимателей – украинских граждан-ФЛП – не может воспользоваться ее положительными последствиями", – говорится в заявлении.

Программа "Национальный Кэшбэк" имеет существенные недостатки, ограничивающие ее эффективность. Чрезмерная зарегулированность и сложные процедуры затрудняют доступ к выплатам – почти 700 тысяч граждан не смогли их получить из-за несвоевременной активации карт в "Дії". В то же время, программа исключает предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, что искажает конкуренцию, ограничивает развитие малого бизнеса и не распространяется на продуктовые рынки и ярмарки.

Бизнес-сообщество настаивает на исправлении этих недостатков и предлагает:

Возврат к программе предпринимателей на упрощенной системе, которые используют РРО/ПРРО и готовы соблюдать ее требования. Это будет способствовать детенизации торговли и развитию конкуренции. Обеспечить более широкое информирование граждан об условиях программы и упростить процесс активации карт, поскольку нехватка информации остается одной из главных причин низкого участия населения.

Украинский совет бизнеса призывает президента и Кабинет министров учесть предложения предпринимателей и устранить искажение конкуренции, распространить Программу и на малый/микробизнес.

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Напомним, ранее бизнес ассоциации, объединяющие малый и средний бизнес, уже заявляли о недостатках программы "Национальный кэшбек" и призвали власти их устранить.