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20 января 2025, 19:00

"Национальный кэшбек": бизнес призывает президента и правительство устранить искажение конкуренции

20 января 2025, 19:00
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фото: rv.gov.ua
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Бизнес ассоциации, объединяющие малый и средний бизнес, заявили о недостатках Программы «Национальный кэшбек» и призвали власть их устранить

Об этом говорится в совместном заявлении более двух десятков ассоциаций предпринимателей из разных регионов Украины, включая Всеукраинскую профессиональную ассоциацию предпринимателей, Ассоциацию частных работодателей, Ассоциацию 4Бизнес, Альянс РОМБ, Всеукраинскую ассоциацию предпринимателей и потребителей и т.д.

"Недавно Министерство экономики опубликовало данные о влиянии программы "Национальный кэшбек" на экономику страны. Согласно расчетам Минэкономики – реализация проекта обеспечила в 2024 году рост ВВП на 0,001%, по сути – в рамках статистической погрешности. В то же время Программа существенно искажает конкуренцию, отдавая преимущества торговым сетям, не распространяясь на малых и микро предпринимателей", - заявили представители бизнеса.

По мнению подписантов, практический опыт применения предпринимателями Программы "Национальный Кэшбек" в 2024 году показал ключевые недостатки, не позволяющие полноценно использовать ее потенциал. Речь идет о:

• высокой зарегулированности и относительной сложности процедур, в том числе отдельным и разнообразным требованиям к производителям, товарам, продавцам, потребителям и направлениям расходования кэшбека. Это требует высокого уровня подготовки всех элементов/этапов внедрения программы и значительной коммуникации с гражданами. Так, почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кэшбека в приложении Дія.

• программой вообще не охвачены "нецифровые" граждане Украины (не все имеют соответствующие девайсы или желают устанавливать Дію/могут с ней работать);

• из Программы исключены в качестве продавцов все субъекты предпринимательской деятельности, находящиеся на упрощенной системе налогообложения и отчетности. То есть на продуктовые рынки или праздничные ярмарки программа тоже не распространяется. В большинстве случаев программа действует через крупные и средние торговые сети, искажая условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже имеют превалирующую рыночную силу.

По мнению специалистов, представляющих бизнес ассоциации - "непонятны попытки Минэкономики дискриминировать упрощенную систему налогообложения и отчетности, ведь по налоговым показателям упрощенная система в большинстве случаев превосходит общую систему по уплате налогов". Такая дискриминация "контрпродуктивна и наносит ущерб конкуренции, условиям ведения бизнеса и экономике в целом".

Проведенный бизнес сообществом анализ реализации программы "Национальный кэшбек" за 2024 год выявил ряд недостатков, которые предлагается устранить для полноценной дальнейшей реализации:

1. Возвращение в Программу предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, пользующихся РРО/ПРРО и желающих соблюдать все ее условия.

2. Пересмотр в сторону увеличения максимальной суммы кэшбека на карту, которую можно получить (например, 6 000 грн вместо 3 000 грн в месяц), что позволит привлечь больше украинцев.

3. Обеспечение более широкого распространения детальной информации о программе, включая инструкцию как оформить и активировать соответствующую банковскую карту (согласно опросу Центра Разумкова - 40% граждан не участвуют в программе из-за отсутствия детальной информации о ней).

Украинский бизнес призывает Президента и правительство учесть предложения предпринимателей, устранить искажение конкуренции, а также распространить Программу на малый и микробизнес

бизнес заявление Программа ассоциация предприниматели обращение Национальный кэшбек
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