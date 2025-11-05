13:13  05 листопада
05 листопада 2025, 14:23

Український бізнес на зустрічі з МВФ закликав скасувати програму кешбек

05 листопада 2025, 14:23
Читайте также на русском языке
Фото: УРБ
Читайте также
на русском языке

Керівники провідних бізнес-асоціацій провели зустріч із постійною представницею МВФ в Україні Прішилою Тофано та експертами фонду

Про це повідомила Українська рада бізнесу, передає RegioNews.

Під час дискусії представники бізнесу обговорили державні програми підтримки підприємництва та запропонували зміни для покращення бізнес-клімату та відновлення економіки.

Особливу увагу учасники зустрічі приділили програмі "Кешбек на українське". Бізнес зазначив, що програма дискримінує малий бізнес і викривлює конкуренцію. Для вирішення проблеми пропонували або розширити її на суб'єктів ССО та переглянути критерії, або взагалі скасувати.

Також обговорювали фіскальний ефект від субсидування великих мереж та податкове навантаження на малий бізнес.

Учасники зустрічі звернули увагу на імплементацію Директиви ЄС-2019/633 щодо недобросовісних торговельних практик та необхідність реформ у трудовому законодавстві, зокрема чітких критеріїв для фрілансерів і самозайнятих. Крім того, обговорювався нестачу робочої сили в будівництві, агросекторі та логістиці та можливості залучення трудових ресурсів з інших країн.

Бізнес наголосив на потребі прозорих конкурсів для керівництва митниці та податкової служби, а також забезпеченні достатнього фінансування для Бюро економічної безпеки та системної реформи у сфері гуманітарного розмінування.

За результатами зустрічі представники МВФ та бізнесу домовились про подальшу регулярну співпрацю та обмін думками щодо пріоритетів економіки України.

Нагадаємо, в лютому 2025 року Українська рада бізнесу закликала владу переглянути програму "Національний кешбек", оскільки вона виключає підприємців на спрощеній системі оподаткування. Бізнес-спільнота наполягала на змінах, які забезпечать рівні умови для всіх учасників ринку.

Раніше бізнес асоціації, які об’єднують малий та середній бізнес, вже заявляли про недоліки програми "Національний кешбек" та закликали владу їх усунути.

