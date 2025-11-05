Фото: ілюстративне

Верховна Рада ухвалила законопроект, який передбачає одноразову фінансову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень при народженні дитини

Про це повідомив нардеп Гончаренко, передає RegioNews.

Закон набуде чинності з 1 січня 2026 року, і саме з цього часу почнуться виплати для сімей по всій Україні. Виплати передбачені для всіх дітей, незалежно від того, чи це перша, друга або наступна дитина в родині.

Окрім одноразової допомоги, закон передбачає щомісячні виплати для вагітних жінок, які не мають страхового стажу або не отримують інших соціальних виплат. Розмір такої допомоги становитиме 7 тисяч гривень на місяць. Також соціальна підтримка поширюється на догляд за дитиною до одного року – отримувати виплати зможуть мати, батько або законний опікун дитини, також близько 7 тисяч гривень на місяць.

Для дітей віком від одного до трьох років передбачена соціальна підтримка працюючих батьків. Орієнтовний розмір допомоги становитиме близько 8 тисяч гривень на місяць, остаточний розмір визначатиме Кабінет Міністрів.

Закон також зберігає "Пакунок малюка" – набір базових речей для новонародженого, який отримуватимуть усі сім'ї незалежно від розміру одноразової виплати.

