Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі

У середу, 5 листопада, в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, +8…+11 градусів, найвищою – у південній, до +17 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, на решті території очікується протягом дня +11…+14 градусів.

"Більшу частину території України завтра визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий вологий острівець – Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина – покаже невеликі дощі", – йдеться у повідомленні.

У Києві завтра дощів не очікується і навіть трохи потеплішає.

"З 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання", – підсумувала Н.Діденко.

