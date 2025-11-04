12:45  04 листопада
На Житомирщині чоловік погрожував поліцейським гранатою та ножем
04 листопада
В Одесі затримали групу чоловіків, які знімали золоті прикраси з перехожих
04 листопада
На Сумщині судитимуть лікаря за хабар в 20 тисяч гривень
04 листопада 2025, 13:50

Завтра в Україні очікується до +17 градусів, подекуди пройдуть невеликі дощі

04 листопада 2025, 13:50
ілюстративне фото: з відкритих джерел
У середу, 5 листопада, в Україні температура повітря найнижчою буде в західній частині, +8…+11 градусів, найвищою – у південній, до +17 градусів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на прогноз погоди Наталки Діденко.

За її словами, на решті території очікується протягом дня +11…+14 градусів.

"Більшу частину території України завтра визначатиме антициклональне поле, тому істотні опади малоймовірні. Лише невеликий вологий острівець – Вінниччина, Чернівецька область, Одещина та вночі Житомирщина – покаже невеликі дощі", – йдеться у повідомленні.

У Києві завтра дощів не очікується і навіть трохи потеплішає.

"З 11-12 листопада в більшості областей України очікується серйозне похолодання", – підсумувала Н.Діденко.

Як повідомлялось, 4 листопада на заході та півночі України очікується дощ, зумовить опади холодний атмосферний фронт. Також невеликі дощі пройдуть на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині.

погода прогноз опади Синоптики
31 жовтня 2025
Кейс Кудрицького: в чому звинувачують ексочільника "Укренерго" і чим закінчиться ця справа
Справа Володимира Кудрицького цілком може не дійти до суду, а розвалитися десь посередині процесу
27 жовтня 2025
Самостійно відновлюють електропостачання та будують молодіжний центр: як живуть у прифронтових громадах Херсонщини та Миколаївщини
У багатьох українців викликає тривогу складна ситуація з електропостачанням та газом напередодні зими. У зв'язку з цим пропонуємо ознайомитися з досвідом відновлення жителів з прифронтових регіонів. Н...
16 жовтня 2025
Зима без опалення: як допомогти українцям пережити холод
Імовірність повторних російських масованих ударів по вітчизняній інфраструктурі залишається високою. У зв'язку з цим експерти в сфері ЖКГ радять владі терміново починати відпрацьовувати варіанти масшт...
15 жовтня 2025
Труханова позбавили громадянства: що чекатиме на Одесу далі
На Одесу чекає недовга, але активна боротьба в судах
