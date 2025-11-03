Супермісяць над Україною: коли і як його побачити

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У середу, 5 листопада, Місяць буде трохи більшим і яскравішим, адже відбудеться найближчий супермісяць року, відомий як Бобровий

Про це інфомрує RegioNews із посиланням на AP.

Супермісяць формується, коли повний Місяць наближається до Землі на мінімальну відстань у межах своєї орбіти.

Завдяки цьому листопадовий супермісяць виглядатиме на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай, що підтверджує NASA.

Це вже другий із трьох супермісяців, запланованих на 2025 рік, і саме він буде найближчим до Землі. Відстань становитиме трохи менше ніж 357 тисяч кілометрів.

Спостерігати Бобровий супермісяць можна неозброєним оком за умови ясного неба, хоча помітити зміни в розмірах без спеціального обладнання може бути складно. Наступного супермісяця варто чекати вже в грудні.

