14:09  03 листопада
Погода в Україні різко зміниться
13:47  03 листопада
На Закарпатті у горах знайшли тіла двох туристів із Вінниччини
08:38  03 листопада
У Дніпрі під час атаки містяни не змогли потрапити до метро
03 листопада 2025, 14:50

Супермісяць над Україною: коли і як його побачити

03 листопада 2025, 14:50
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Читайте также
У середу, 5 листопада, Місяць буде трохи більшим і яскравішим, адже відбудеться найближчий супермісяць року, відомий як Бобровий 

Про це інфомрує RegioNews із посиланням на AP.

Супермісяць формується, коли повний Місяць наближається до Землі на мінімальну відстань у межах своєї орбіти.

Завдяки цьому листопадовий супермісяць виглядатиме на 14% більшим і на 30% яскравішим, ніж зазвичай, що підтверджує NASA.

Це вже другий із трьох супермісяців, запланованих на 2025 рік, і саме він буде найближчим до Землі. Відстань становитиме трохи менше ніж 357 тисяч кілометрів.

Спостерігати Бобровий супермісяць можна неозброєним оком за умови ясного неба, хоча помітити зміни в розмірах без спеціального обладнання може бути складно. Наступного супермісяця варто чекати вже в грудні.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиків, 4 листопада на заході та півночі України очікується дощ. Зумовить опади холодний атмосферний фронт. Також невеликі дощі – на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині

Україна місяць небо листопад NASA природа
