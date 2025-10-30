Фото: Нацполиция

У нас сложная ситуация в энергосистеме после ударов россиян. Поэтому 31 октября, в пятницу, будут введены круглосуточные ограничения по всем регионам.

Об этом сообщает Укрэнерго, передает RegioNews.

Графики почасовых ограничений будут следующими:

С 00:00 до 24:00 – объемом от 0,5 до 3 очередей (максимальный объем ограничений – с 16:00 до 18:00).

При этом весь день для промышленных потребителей будут введены ограничения мощности. В то же время в Укрэнерго предупреждают, что время и объем применения ограничений могут измениться.

"Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно", - призывают энергетики.

Напомним, что в Министерстве энергетики говорили об ушибах россиян по энергетическим объектам. 30 октября в Украине все же отменили почасовые отключения. При этом было предупреждение, что это может измениться.