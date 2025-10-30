08:11  30 жовтня
У Вінниці з вікна дев’ятого поверху випала жінка
Співачка FIЇNKA розповіла, чому її чоловік не мобілізувався до ЗСУ
Співачка Аліна Гросу потрапила у швидку: артистка пояснила, що з нею сталось
Удар по енергетиці: в Україні запроваджені аварійні відключення електроенергії

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії

Про це повідомила пресслужба "Укренерго", передає RegioNews.

У компанії зазначили, що відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як це дозволить безпекова ситуація.

"Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – йдеться у повідомленні.

Також в "Укренерго" закликали споживачів за наявності електроенергії користуватися нею економно.

Нагадаємо, в ніч на 30 жовтня росіяни вчергове здійснили комбіновану атаку на Україну, застосувавши дрони, балістичні й крилаті ракети, а також аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Вибухи лунали на Дніпропетровщині, Київщині, Миколаївщині, Херсонщині, Івано-Франківщині та Запоріжжі.

