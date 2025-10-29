22:03  29 октября
На Одесщине стартует отопительный сезон: когда в домах станет тепло
19:43  29 октября
В Киеве гражданина Турции подозревают в сексуальном насилии над 10-летним мальчиком
19:30  29 октября
Смертельное ДТП в Житомирской области: пассажир погиб, а водитель скрылся с места аварии
29 октября 2025, 21:42

Кабмин расширяет грантовую программу "Собственное дело": в 2026 году возрастут суммы выплат, — Свириденко

29 октября 2025, 21:42
Правительство с 2026 г. повысит размеры грантов в рамках государственной программы «Собственное дело», чтобы дать предпринимателям больше возможностей для развития собственного бизнеса

Об этом сообщила премьер Украины Юлия Свириденко, передает RegioNews.

По ее словам, программа остается одним из популярнейших инструментов поддержки малого предпринимательства в Украине. Теперь размер помощи будет зависеть от масштаба бизнеса и количества привлеченных работников.

  • до 100 тыс. грн - для предпринимателей, работающих самостоятельно;
  • до 250 тыс. грн - для бизнесов, создающих 1-2 рабочих места;
  • до 500 тыс. грн - для предприятий, которые нанимают 3-5 человек;
  • до 1 млн грн — для компаний, трудоустраивающих более 10 человек и имеющих постоянную прибыль.

Свириденко подчеркнула, что правительство стремится к тому, чтобы украинцы развивались экономически в пределах страны, а не искали возможности за рубежом.

"Мы расширяем программу "Собственное дело", чтобы каждый, кто имеет идею, мог реализовать ее здесь, в Украине. Предпринимательство – это наша устойчивость и восстановление", – отметила премьер.

Программа "Собственное дело" действует с 2022 года и является частью инициативы "еРобота", направленной на поддержку малого и среднего бизнеса, создание рабочих мест и развитие экономики во время военного положения.

