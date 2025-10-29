16:15  29 жовтня
У Тернополі чоловік намагався відкупитися, щоб його не везли у ТЦК
13:22  29 жовтня
На Прикарпатті випало майже метр снігу
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 21:42

Кабмін розширює грантову програму "Власна справа": у 2026 році зростуть суми виплат, — Свириденко

29 жовтня 2025, 21:42
Уряд з 2026 року підвищить розміри грантів у межах державної програми «Власна справа», щоб дати підприємцям більше можливостей для розвитку власного бізнесу

Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко, передає RegioNews.

За її словами, програма залишається одним із найпопулярніших інструментів підтримки малого підприємництва в Україні. Відтепер розмір допомоги залежатиме від масштабу бізнесу та кількості залучених працівників.

  • до 100 тис. грн — для підприємців, які працюють самостійно;
  • до 250 тис. грн — для бізнесів, що створюють 1–2 робочі місця;
  • до 500 тис. грн — для підприємств, які наймають 3–5 людей;
  • до 1 млн грн — для компаній, що працевлаштовують понад 10 осіб і мають сталий прибуток.

Свириденко наголосила, що уряд прагне, аби українці розвивалися економічно в межах країни, а не шукали можливостей за кордоном.

"Ми розширюємо програму "Власна справа”, щоб кожен, хто має ідею, міг реалізувати її тут, в Україні. Підприємництво — це наша стійкість і відновлення", — зазначила прем’єрка.

Програма "Власна справа" діє з 2022 року та є частиною ініціативи "єРобота", що спрямована на підтримку малого та середнього бізнесу, створення робочих місць і розвиток економіки під час воєнного стану.

